Pınar Altuğ derin dekoltesiyle eşi Yağmur Atacan’a poz verdi! “Bu gece” deyip paylaştı! Ateşli emojiler havada uçuştu

Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı oldu. Sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer veren Altuğ, bu kez bambaşka bir pozla gündeme geldi. Altuğ, derin dekoltesi ile eşi Yağmur Atacan'a verdiği pozu "Bu gece" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma, yüzlerce yorum geldi.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.