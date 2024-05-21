Pınar Altuğ davete kızıyla katıldı! Yağmur Atacan’a benzetilen Su’nun son haline bakın! Gören hayran kaldı! “Çok güzel bir genç kız olmuş”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez kızı Su Atacan ile gündeme geldi. Kızıyla bir etkinliğe katılan Altuğ, "Artık bana eşlik ediyor. Genç kız oldu" ifadelerini kullandı. Anne-kızın o anları, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı oldu.
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren Pınar Altuğ, son olarak kızıyla katıldığı bir etkinlikle gündeme geldi.