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Haberler Magazin Pınar Altuğ cesur bikisiniyle sere serpe yakalandı gün boyu güneşlendi! Bir ara denize girmek için kalktı 20'likleri çatlattı

Pınar Altuğ cesur bikisiniyle sere serpe yakalandı gün boyu güneşlendi! Bir ara denize girmek için kalktı 20'likleri çatlattı

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Pınar Altuğ önceki gün Bodrum'daydı. Ünlü oyuncu, denize girmeyip gün boyu arkadaşıyla birlikte güneşlendi.

15.07.2022 09:16 - Son Güncelleme: 15.07.2022 09:16
Pınar Altuğ cesur bikisiniyle sere serpe yakalandı gün boyu güneşlendi! Bir ara denize girmek için kalktı 20’likleri çatlattı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bu mutlu evliliğinden 2009 yılında Su adında bir de kızları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başarıyor.

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Pınar Altuğ cesur bikisiniyle sere serpe yakalandı gün boyu güneşlendi! Bir ara denize girmek için kalktı 20’likleri çatlattı

Genç kızları kıskandıran fiziği ile Pınar Altuğ spor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekerken eşi Yağmur Atacan'ın spor sonrası hallerini ifşa etmesi takipçilerini güldürmüştü kısa bir süre önce.

Pınar Altuğ cesur bikisiniyle sere serpe yakalandı gün boyu güneşlendi! Bir ara denize girmek için kalktı 20’likleri çatlattı

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın karesine "Ben bir koala ile evliyim sanırım" notunu düşmüştü.

Pınar Altuğ cesur bikisiniyle sere serpe yakalandı gün boyu güneşlendi! Bir ara denize girmek için kalktı 20’likleri çatlattı

Kendisinin ifşa edildiğini gören Yağmur Atacan da boş durmamıştı.

Pınar Altuğ cesur bikisiniyle sere serpe yakalandı gün boyu güneşlendi! Bir ara denize girmek için kalktı 20’likleri çatlattı

Eşi Pınar Altuğ'u spor ifşalamayı ihmal etmemişti.

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