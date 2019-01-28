Pınar Altuğ bu kez yürekleri dağladı! Annesini unutmadı
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranlarda boy gösteren Pınar Altuğ, genç yaşında annesini kaybetmişti. Pınar Altuğ kızının doğum gününde annesini yad etti. Pınar Altuğ, Instagram hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler duygulandı. İşte Pınar Altuğ'un ve ünlülerin anneleri.
28.01.2019 17:55
- Son Güncelleme: 28.01.2019 18:11
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yıllardır ekranlarda yer alan Pınar Altuğ'un son paylaşımı duygulandırdı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan o paylaşımı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir.
Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından, Hızır Çakırbeyli karakterine can veren Oktay Kaynarca'nın annesini daha önce gördünüz mü?
Oktay Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca