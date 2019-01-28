Pınar Altuğ bu kez yürekleri dağladı! Annesini unutmadı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir.