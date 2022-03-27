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Haberler Magazin Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar'ın 'kaçamak' pozlarına kayınvalideden yorum!

Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar'ın 'kaçamak' pozlarına kayınvalideden yorum!

Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise suyun içinde poz verdi. Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı haftasonu kaçamağına ait kareler kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Eşi Yağmur ve boyu kadar olan kızı Su Atacan ile birlikte fotoğraflarını paylaştıktan sonra yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ'un eşi ile fotoğrafları dikkat çekti. Kayınvalide Nurdan Beykont başta olmak üzere birçok isim Atacan ailesini yorumsuz bırakmadı. İşte Hülya Avşar'ın "Sosyal medyada fazla vakit geçiren erkek bana göre değil evlenilmez'' sözleri karşısında, ''Benim için bir sosyal medya bir eğlence, Yağmur'un da sosyal medyası yok yani benim kocam çok evlenilecek bir adam" şeklinde yanıt veren Pınar'ın o paylaşımları...

27.03.2022 16:18 - Son Güncelleme: 27.03.2022 16:28
Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar’ın ’kaçamak’ pozlarına kayınvalideden yorum!

"MAŞALLAH AİLESİ"

Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise havuzun içinde... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar'ın 'kaçamak' pozlarına kayınvalideden yorum gecikmedi.

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Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar’ın ’kaçamak’ pozlarına kayınvalideden yorum!

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte hafta sonunu Mersin'de geçiren Pınar Altuğ Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.

Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar’ın ’kaçamak’ pozlarına kayınvalideden yorum!

Ailece yaptıkları hafta sonu kaçamağından kareler paylaşan Pınar'a sosyal medyada yorum yapdı.

Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar’ın ’kaçamak’ pozlarına kayınvalideden yorum!

Pınar Altuğ'un fotoğraflarına yorum yapanlar arasında Yağmur Ataan'ın annesi Nurdan Beykont'ta vardı.

Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar’ın ’kaçamak’ pozlarına kayınvalideden yorum!

Önce bu karesi ile dikkat çeken Pınar daha sonra eşi ile havuz keyfini paylaştı.

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