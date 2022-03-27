Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar'ın 'kaçamak' pozlarına kayınvalideden yorum!
Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise suyun içinde poz verdi. Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı haftasonu kaçamağına ait kareler kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Eşi Yağmur ve boyu kadar olan kızı Su Atacan ile birlikte fotoğraflarını paylaştıktan sonra yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ'un eşi ile fotoğrafları dikkat çekti. Kayınvalide Nurdan Beykont başta olmak üzere birçok isim Atacan ailesini yorumsuz bırakmadı. İşte Hülya Avşar'ın "Sosyal medyada fazla vakit geçiren erkek bana göre değil evlenilmez'' sözleri karşısında, ''Benim için bir sosyal medya bir eğlence, Yağmur'un da sosyal medyası yok yani benim kocam çok evlenilecek bir adam" şeklinde yanıt veren Pınar'ın o paylaşımları...
27.03.2022 16:18 - Son Güncelleme: 27.03.2022 16:28
"MAŞALLAH AİLESİ"
Pınar Altuğ bornozuyla eşi Yağmur Atacan ise havuzun içinde... Yatak odası sırlarını ifşa eden Pınar'ın 'kaçamak' pozlarına kayınvalideden yorum gecikmedi.
Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte hafta sonunu Mersin'de geçiren Pınar Altuğ Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.
Pınar Altuğ'un fotoğraflarına yorum yapanlar arasında Yağmur Ataan'ın annesi Nurdan Beykont'ta vardı.