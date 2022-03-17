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Haberler Magazin Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı sallayan aşk pozuna ilk yorum Mehmet Yalçınkaya’dan!

Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı sallayan aşk pozuna ilk yorum Mehmet Yalçınkaya’dan!

Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulundu. Aşka gelen Altuğ, eşiyle verdiği sarmaş dolaş pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

17.03.2022 01:51 - Son Güncelleme: 17.03.2022 01:51
Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı sallayan aşk pozuna ilk yorum Mehmet Yalçınkaya’dan!

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına almıştı.

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Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı sallayan aşk pozuna ilk yorum Mehmet Yalçınkaya’dan!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu.

Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı sallayan aşk pozuna ilk yorum Mehmet Yalçınkaya’dan!

Altuğ, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, eşi Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulundu.

Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı sallayan aşk pozuna ilk yorum Mehmet Yalçınkaya’dan!

Aşka gelen Altuğ, eşiyle verdiği sarmaş dolaş pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ biricik eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş paylaştı! Sosyal medyayı sallayan aşk pozuna ilk yorum Mehmet Yalçınkaya’dan!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi.

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