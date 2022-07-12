Pınar Altuğ bikinisinin üzerine dantelli elbisesini giyip tatil pozunu verdi! Yağmur Atacan’ın biricik eşi cesaretini konuşturup ortalığı salladı
Pınar Altuğ bikinisinin üzerine dantelli elbisesini giyip tatil pozunu verdi! 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su adında bir kızı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Instagram dünyasına hızlı bir giriş yapan eşi Yağmur Atacan ile tatlı atışmalarıyla da dikkat çeken Altuğ, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. Ünlü oyuncu, bikinisinin üzerine giydiği dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçti ve en cesur halini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, çok konuşuldu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
12.07.2022 01:47 - Son Güncelleme: 12.07.2022 01:47
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Instagram dünyasına hızlı bir giriş yapan eşi Yağmur Atacan ile tatlı atışmalarıyla da dikkat çeken Altuğ, bu kez bambaşka bir paylaşımla adından söz ettirdi.