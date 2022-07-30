Pınar Altuğ bikinili yakalandıktan sonra bu kez de minili 'sen sus...' 47'lik Pınar Altuğ 20'likleri cebinden çıkarmaya devam ediyor
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün Bodrum'da bikinili yakalanan Pınar Altuğ, bu kez de minili paylaşım yaptı. Tabi ki ortalık sallandı.
30.07.2022 15:58 - Son Güncelleme: 30.07.2022 15:58
Genç kızları kıskandıran fiziği ile Pınar Altuğ spor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekerken eşi Yağmur Atacan'ın spor sonrası hallerini ifşa etmesi takipçilerini güldürmüştü kısa bir süre önce.