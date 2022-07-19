Pınar Altuğ bikinili yakalandıktan sonra bikinili pozu da paylaştı 'tabi ki bol filtreli' 20'likleri çatlatan 47 yaşındaki Pınar...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün Bodrum'da bikinili yakalanan Pınar Altuğ, bu kez de kendi deyimiyle 'bol filtreli' bikinili pozunu Instagram hesabından paylaştı.
19.07.2022 09:56 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:56
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bu mutlu evliliğinden 2009 yılında Su adında bir de kızları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başarıyor.
Genç kızları kıskandıran fiziği ile Pınar Altuğ spor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekerken eşi Yağmur Atacan'ın spor sonrası hallerini ifşa etmesi takipçilerini güldürmüştü kısa bir süre önce.