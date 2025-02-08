Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: “Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez duygu yüklü bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Altuğ, 27 Ocak 1999 tarihinde vefat eden annesi Selma Altuğ'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Annesinin bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Altuğ, "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" ifadelerini kullandı.
Altuğ'un duygu yüklü paylaşımı binlerce beğeni alırken anne-kızın benzerliği dikkat çekti. Öte yandan Altuğ'un annesi Yeşilçam yıldızlarına benzetildi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne kadar güzel bir kadın, nurlar içinde yatsın" derken bir başkası "Ne kadar çok annenize benziyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Altuğ'un annesi Yeşilçam yıldızlarına benzetildi ve "Yeşilçam'ın zarif oyuncuları gibi aurası var. Çok güzelmiş, mekanı cennet olsun" yorumu yapıldı.
İşte Pınar Altuğ'un merhum annesi Selma Altuğ'u andığı o paylaşım...
KAHREDEN TESADÜF!
Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. 10 yıl sonra ise annesinin ölüm yıl dönümünde Pınar Altuğ, kızı Su'yu kucağına aldı.
Pınar Altuğ, geçen hafta sosyal medya hesabında hem kızının doğum gününü kutlamış hem de annesini ölüm yıldönümünde anmıştı.
Altuğ, "İyi ki doğmuşsun meleğim" notuyla kızının bebeklik fotoğrafını yayınlamıştı.
Ünlü oyuncu, "Canım Annem seni çok özlüyorum" sözleriyle de annesini anmıştı.
Altuğ, geçen sene Anneler Günü'nde de "Annem senin kızın olmanın ne kadar özel olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum, umarım ben de senin kadar iyi bir anne olabilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Paylaşımlarında merhum babasına da sık sık yer veren oyuncu, "Canım babam her geçen gün senin kızın olmanın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu daha da iyi anlıyorum ve yine ne kadar şanslıyım ki kızımın babası da aynı senin gibi bir baba" notuyla baba-kız pozunu yayınlamıştı.