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Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: “Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Altuğ, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı son paylaşımda merhum annesini doğum gününde andı. Annesinin bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Altuğ, "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" ifadelerini kullandı. Altuğ'un duygu yüklü paylaşımı binlerce beğeni alırken anne-kızın benzerliği dikkat çekti. Öte yandan Altuğ'un annesi Yeşilçam yıldızlarına benzetildi.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 12:19
Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez duygu yüklü bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Altuğ, 27 Ocak 1999 tarihinde vefat eden annesi Selma Altuğ'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Annesinin bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Altuğ, "İyi ki doğmuşsun güzel annem, iyi ki senin kızın olmuşum" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Altuğ'un duygu yüklü paylaşımı binlerce beğeni alırken anne-kızın benzerliği dikkat çekti. Öte yandan Altuğ'un annesi Yeşilçam yıldızlarına benzetildi.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne kadar güzel bir kadın, nurlar içinde yatsın" derken bir başkası "Ne kadar çok annenize benziyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Öte yandan Altuğ'un annesi Yeşilçam yıldızlarına benzetildi ve "Yeşilçam'ın zarif oyuncuları gibi aurası var. Çok güzelmiş, mekanı cennet olsun" yorumu yapıldı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

İşte Pınar Altuğ'un merhum annesi Selma Altuğ'u andığı o paylaşım...

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

KAHREDEN TESADÜF!

Pınar Altuğ annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. 10 yıl sonra ise annesinin ölüm yıl dönümünde Pınar Altuğ, kızı Su'yu kucağına aldı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Pınar Altuğ, geçen hafta sosyal medya hesabında hem kızının doğum gününü kutlamış hem de annesini ölüm yıldönümünde anmıştı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Altuğ, "İyi ki doğmuşsun meleğim" notuyla kızının bebeklik fotoğrafını yayınlamıştı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Ünlü oyuncu, "Canım Annem seni çok özlüyorum" sözleriyle de annesini anmıştı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Altuğ, geçen sene Anneler Günü'nde de "Annem senin kızın olmanın ne kadar özel olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum, umarım ben de senin kadar iyi bir anne olabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...

Paylaşımlarında merhum babasına da sık sık yer veren oyuncu, "Canım babam her geçen gün senin kızın olmanın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu daha da iyi anlıyorum ve yine ne kadar şanslıyım ki kızımın babası da aynı senin gibi bir baba" notuyla baba-kız pozunu yayınlamıştı.