Pınar Altuğ annesini doğum gününde andı! Görenler inanamadı: “Yeşilçam’ın zarif oyuncuları...”

Pınar Altuğ, geçen hafta sosyal medya hesabında hem kızının doğum gününü kutlamış hem de annesini ölüm yıldönümünde anmıştı.

Altuğ, "İyi ki doğmuşsun meleğim" notuyla kızının bebeklik fotoğrafını yayınlamıştı.

Ünlü oyuncu, "Canım Annem seni çok özlüyorum" sözleriyle de annesini anmıştı.

Altuğ, geçen sene Anneler Günü'nde de "Annem senin kızın olmanın ne kadar özel olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum, umarım ben de senin kadar iyi bir anne olabilirim" ifadelerini kullanmıştı.