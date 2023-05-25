Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü "Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksin" Önce eşi Yağmur Atacan sonra da...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Yaptığı her paylaşım ve söylediği her sözle çok konuşulan Pınar Altuğ bu kez adeta çileden çıktı. Ekran görüntüsü yayınlayan Altuğ verdi veriştirdi.
25.05.2023 15:58 - Son Güncelleme: 25.05.2023 15:58
Pınar Altuğ'un 2008'de dünyaevine girdiği eşi Yağmur Atacan'ın başı, geçtiğimiz sene sahte Instagram hesaplarıyla derde girmişti.
Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazmıştı: