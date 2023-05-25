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Haberler Magazin Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü "Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksin" Önce eşi Yağmur Atacan sonra da...

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü "Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksin" Önce eşi Yağmur Atacan sonra da...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Yaptığı her paylaşım ve söylediği her sözle çok konuşulan Pınar Altuğ bu kez adeta çileden çıktı. Ekran görüntüsü yayınlayan Altuğ verdi veriştirdi.

25.05.2023 15:58 - Son Güncelleme: 25.05.2023 15:58
Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksin Önce eşi Yağmur Atacan sonra da...

Güzel oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksin Önce eşi Yağmur Atacan sonra da...

Pınar Altuğ'un 2008'de dünyaevine girdiği eşi Yağmur Atacan'ın başı, geçtiğimiz sene sahte Instagram hesaplarıyla derde girmişti.

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksin Önce eşi Yağmur Atacan sonra da...

Atacan adına sahte hesaplar açıldığını takipçileriyle paylaşan Altuğ, bunu yapan kişiye isyan etmişti.

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksin Önce eşi Yağmur Atacan sonra da...

Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazmıştı:

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü Yok öyle kafana göre davranmak! Hesabını vereceksin Önce eşi Yağmur Atacan sonra da...

Dünkü kişi bu sefer de bu hesabı açıp Yağmur'un gerçek hesabını rapor ettirmeye çalışıyor! Lütfen bu tip hesaplardan gelen mesajlara aldırış etmeyin, linklere tıklamayın. Yağmur'un tek ve geçerli hesabı bu.

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