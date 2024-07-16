Pılını pırtını toplayıp İtalya’ya yerleşen Can Yaman yeni aşkıyla dudak dudağa! Sevgilisi bakın kim çıktı! Diletta Leotta’dan sonra...

Erkenci Kuş, Dolunay gibi dizilerle hafızalara kazınan Can Yaman, uzun bir süre önce İtalya'ya taşınarak kariyerine burada devam etmeye karar verdi. İtalyan spiker Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerini süsleyen oyuncunun bu ilişkisi beklenenin aksine evlilikle değil ayrılıkla sonuçlandı. Daha sonra adı Francesca Chillemi ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncunun yeni sevgilisi ortaya çıktı. Ünlü çift, dudak dudağa görüntülendi. Bakın Can Yaman gönlünü kime kaptırmış...