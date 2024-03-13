Pılını pırtını toplayıp Amerika’ya yerleşmişti! Ceyda Ateş iftar menüsü hazırlayıp komşularına dağıttı! “Komşularımız bayram ediyor”

Adını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınan Ceyda Ateş , evlendikten sonra Amerika 'ya taşındı. Eşi ve kızıyla ABD'de yeni bir hayat kuran Ateş, yurt dışındaki yaşamından bahsetti.

YouTube kanalında yayınladığı videoda iftar menüsü hazırlayan oyuncu, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz. Yan komşum Brezilyalı. Tüm yemeklerimizin tadına baktı. Yemek yapıyorum, onların da çok sevdiğini bildiğim için gönderiyorum" dedi.

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Sabah'ta yer alan habere göre; 3 yaşındaki kızları Talia'nın Türkçeyi iyi konuşması için uğraştığını söyleyen Ateş, şu ifadeleri kullandı: "Talia her iki dili de kullanıyor. Onunla hiç İngilizce konuşmadık. Bize İngilizce bir şeyler söylediğinde, biz bilmiyoruz dediğimizde Türkçesini çeviriyor"

"Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz" diyen Toplusoy ise şöyle devam etti: "Dilini bilmeyen kültürünü bilmez. Türkçe çok önemli bir dil. Yurt dışında yaşayan Türkler çocuklarına çok iyi Türkçe öğretmeli"