Petek Dinçöz sır gibi sakladığı oğluna bakın! Son haliyle olay olan Petek’e bakın mini şortunu çekti anne-oğul pozlarını yayınladı
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, kariyerine 1998 yılında mankenlik yaparak başladı. Ardından oyunculuk ve şarkıcılığa soyunan Dinçöz; Okşa, Foolish Casonava, Sandım Ki ve Kısmetsizim şarkılarıyla müzik listelerini alt üst etti. Şarkıcılık yönüyle ön plana çıkan Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etti. 2015 yılında ise oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alan şarkıcı, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak 8 yıllık evliliğinin bittiğini açıkladı. Boşanmanın ardından Miami'ye taşınan Dinçöz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, sır gibi sakladığı oğlu İrfan Aslan ile verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Mini şortuyla kamera karşısına geçen Dinçöz'ün son hali olay olurken anne-oğul paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Petek Dinçöz'ün sosyal medyayı sallayan o pozları...
Petek Dinçöz, 1998 yılında mankenlikle başladığı kariyerine ilerleyen zamanlarda oyunculuk ve şarkıcılığı ekledi.
Okşa, Foolish Casonava, Sandım Ki ve Kısmetsizim şarkılarıyla hafızalara kazınan Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etti.
2015 yılında ise oğlu İrfan Aslan'ı kucağına alan şarkıcı, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak 8 yıllık evliliğinin bittiğini açıkladı.
Dinçöz, "Herkese merhabalar, beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta "PDFC" ailem, sonra siz değerli sevenlerim. Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için Miami 'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de instagramda aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler" ifadelerini kullandı.