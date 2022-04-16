Petek Dinçöz sır gibi sakladığı oğluna bakın! Son haliyle olay olan Petek’e bakın mini şortunu çekti anne-oğul pozlarını yayınladı

Dinçöz, "Herkese merhabalar, beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta "PDFC" ailem, sonra siz değerli sevenlerim. Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için Miami 'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de instagramda aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler" ifadelerini kullandı.