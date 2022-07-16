Petek Dinçöz 'her şeyim onun üzerine kurulu' dedi Miami macerasının gerçek nedenini açıkladı! Son halini görenler inanamadı
Son dönemin en çok konuşulan ismi oldu Petek Dinçöz. Serkan Kodaloğlu'yla olan 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz, boşanmalarının ardından Miami'ye yerleşmişti. Oğlunun eğitimi için Miami'ye yerleştiğini açıklasa da peşi sıra, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adı aşk dedikodularına karışmıştı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendisine epey yer bulan Dinçöz, önceki gün Etiler'de ortaya çıktı.
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998 yılında model olarak başladığı kariyerine oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yaparak devam etti. İlk çıktığı dönemlerde 'Foolish Casanova', 'İstanbul Geceleri' gibi şarkılarıyla döneme damga vuran şarkıcı, sonrasında 'Zehirli Çiçek', 'Roman Havası' gibi dizilerde yer alarak oyunculuk alanında da boy gösterdi.
Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Geçtiğimiz ay gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."
TEK CELSEDE BOŞANDIK
Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.