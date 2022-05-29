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Haberler Magazin Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum Hande Erçel ile Fahriye Evcen’e benzetilen Bahar Öztan’dan!

Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum Hande Erçel ile Fahriye Evcen’e benzetilen Bahar Öztan’dan!

Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini 15 Mart'ta sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarına hız veren Dinçöz, Instagram hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, hem göğüs hem bacak dekolteli kıyafetiyle verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Dinçöz'ün çok konuşulan paylaşımına ilk yorum ise Hande Erçel ve Fahriye Evcen'in benzetildiği Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'dan geldi. İşte Petek Dinçöz'ün sosyal medyaya damga vuran o pozu...

29.05.2022 23:59 - Son Güncelleme: 29.05.2022 23:59
Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum Hande Erçel ile Fahriye Evcen’e benzetilen Bahar Öztan’dan!

Sandım Ki, Kısmetsizim, Doktor Tavsiyesi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini 15 Mart'ta sonlandırmıştı.

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Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum Hande Erçel ile Fahriye Evcen’e benzetilen Bahar Öztan’dan!

Ünlü şarkıcı, boşanmanın ardından Miami'ye taşınmış ve sosyal medya paylaşımlarına hız vermişti.

Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum Hande Erçel ile Fahriye Evcen’e benzetilen Bahar Öztan’dan!

Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum Hande Erçel ile Fahriye Evcen’e benzetilen Bahar Öztan’dan!

Ünlü şarkıcı, hem göğüs hem bacak dekolteli kıyafetiyle verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum Hande Erçel ile Fahriye Evcen’e benzetilen Bahar Öztan’dan!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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