Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! İlk yorum Hande Erçel ile Fahriye Evcen’e benzetilen Bahar Öztan’dan!
Petek Dinçöz hem göğüs hem bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini 15 Mart'ta sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarına hız veren Dinçöz, Instagram hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, hem göğüs hem bacak dekolteli kıyafetiyle verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Dinçöz'ün çok konuşulan paylaşımına ilk yorum ise Hande Erçel ve Fahriye Evcen'in benzetildiği Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'dan geldi. İşte Petek Dinçöz'ün sosyal medyaya damga vuran o pozu...
29.05.2022 23:59 - Son Güncelleme: 29.05.2022 23:59
Sandım Ki, Kısmetsizim, Doktor Tavsiyesi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini 15 Mart'ta sonlandırmıştı.