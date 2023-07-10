Petek Dinçöz “Güneş ve aşk” deyip 11 aylık eşiyle paylaştı! Yeşil bikinisi ile poz veren Petek’ten takipçilerine beklenmedik hamle...
Geçen sene Ağustos ayında Nida Büyükbayrakdar ile dünyaevine giren Petek Dinçöz, eşi ile birlikte çıktığı tatilden paylaşımda bulundu. Bikinili paylaşımlarına hız kesmeden devam eden şarkıcı, eşi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımda Dinçöz'ün takipçilerine yaptığı hamle dikkat çekti. İşte yeşil bikinisiyle kamera karşısına geçen Dinçöz'ün eşiyle verdiği o pozlar...
10.07.2023 08:56 - Son Güncelleme: 10.07.2023 08:57
2014 yılında nikâh masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşanan Petek Dinçöz, ayrılık sonrası bir süre hayatına Amerika'da devam etmişti.