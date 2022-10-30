Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla çok konuşuldu! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Petek sosyal medyanın gündeminde...
Okşa, Sandım Ki, Bende Kaldı, Frekans gibi şarkılarla hafızalara kazınan Petek Dinçöz, hem performansı hem de sahne şovlarıyla bir döneme damga vurdu. Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden olan Dinçöz'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, sahnelere geri döndü. 8 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne alan Dinçöz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı leopar desenli kostümüyle sahneye çıkan Dinçöz'ün özellikle kalça dansı çok konuşuldu. İşte Petek Dinçöz'ün çok konuşulan o görüntüleri...
30.10.2022 19:22 - Son Güncelleme: 30.10.2022 19:27
Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden olan Petek Dinçöz, Okşa, Sandım Ki, Bende Kaldı, Frekans gibi şarkılarla hafızalara kazındı.