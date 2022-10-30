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Haberler Magazin Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla çok konuşuldu! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Petek sosyal medyanın gündeminde...

Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla çok konuşuldu! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Petek sosyal medyanın gündeminde...

Okşa, Sandım Ki, Bende Kaldı, Frekans gibi şarkılarla hafızalara kazınan Petek Dinçöz, hem performansı hem de sahne şovlarıyla bir döneme damga vurdu. Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden olan Dinçöz'den sevenlerine müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, sahnelere geri döndü. 8 yıl aranın ardından İstanbul'da sahne alan Dinçöz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı leopar desenli kostümüyle sahneye çıkan Dinçöz'ün özellikle kalça dansı çok konuşuldu. İşte Petek Dinçöz'ün çok konuşulan o görüntüleri...

30.10.2022 19:22 - Son Güncelleme: 30.10.2022 19:27
Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla çok konuşuldu! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Petek sosyal medyanın gündeminde...

Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden olan Petek Dinçöz, Okşa, Sandım Ki, Bende Kaldı, Frekans gibi şarkılarla hafızalara kazındı.

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Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla çok konuşuldu! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Petek sosyal medyanın gündeminde...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşanmasının ardından Miami'ye yerleşti.

Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla çok konuşuldu! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Petek sosyal medyanın gündeminde...

Burada sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü şarkıcı, yayınladığı pozlarla dikkat çekerken Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddialarıyla da çok konuşuldu.

Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla çok konuşuldu! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Petek sosyal medyanın gündeminde...

Zarrab cephesinden jet hızıyla yalanlama gelirken Dinçöz, bambaşka bir isimle ortaya çıktı ve çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturdu.

Petek Dinçöz bir döndü pir döndü! Kalça dansıyla çok konuşuldu! Hem göğüsten hem bacaktan dekolte veren Petek sosyal medyanın gündeminde...

İki ayrı kostüm giyen Dinçöz'ün özellikle kalça dansı yaptığı anlar dikkat çekti.

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