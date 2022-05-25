Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Derin dekoltesiyle çok konuşuldu! Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşından yorum gecikmedi
Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Asıl adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyerek uzun yıllara hem sahnelerde hem televizyon ekranlarında sevenleriyle buluştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile geçen haftalarda evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Miami'ye taşınan şarkıcı, bu süreçte sık sık gündem olmuştu. Dinçöz şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Aynanın üstüne yüzüstü uzanan Dinçöz, o pozlarını Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımına ilk yorum ise Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'den geldi. İşte Petek Dinçöz'ün çok konuşulan o paylaşımı...
25.05.2022 23:28 - Son Güncelleme: 25.05.2022 23:28
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Petek Dinçöz, Sandım Ki, Kısmetsizim, Foolish Casanova, Hasta Ettin şarkılarıyla hafızalara kazındı.