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Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Derin dekoltesiyle çok konuşuldu! Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşından yorum gecikmedi

Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Asıl adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyerek uzun yıllara hem sahnelerde hem televizyon ekranlarında sevenleriyle buluştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile geçen haftalarda evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Miami'ye taşınan şarkıcı, bu süreçte sık sık gündem olmuştu. Dinçöz şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Aynanın üstüne yüzüstü uzanan Dinçöz, o pozlarını Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımına ilk yorum ise Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'den geldi. İşte Petek Dinçöz'ün çok konuşulan o paylaşımı...

25.05.2022 23:28 - Son Güncelleme: 25.05.2022 23:28
Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Derin dekoltesiyle çok konuşuldu! Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşından yorum gecikmedi

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Petek Dinçöz, Sandım Ki, Kısmetsizim, Foolish Casanova, Hasta Ettin şarkılarıyla hafızalara kazındı.

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Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Derin dekoltesiyle çok konuşuldu! Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşından yorum gecikmedi

Şarkıcılık kimliğiyle ön plana çıkan Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ünlü şarkıcı, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra bir süreliğine magazin gündeminde uzak bir yaşam sürdürdü.

Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Derin dekoltesiyle çok konuşuldu! Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşından yorum gecikmedi

Geçen haftalarda evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı, magazin dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Boşanmanın ardından Miami'ye taşınan Dinçöz'ün adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la anıldı.

Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Derin dekoltesiyle çok konuşuldu! Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşından yorum gecikmedi

Reza Zarrab'ın avukatı iddiaları yalanlarken Dinçöz, sosyal medya paylaşımlarına hız vererek iddialı pozlarıyla gündem olmaya devam etti.

Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Derin dekoltesiyle çok konuşuldu! Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşından yorum gecikmedi

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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