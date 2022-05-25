Petek Dinçöz aynanın üstüne yüzüstü uzandı! Derin dekoltesiyle çok konuşuldu! Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşından yorum gecikmedi

Şarkıcılık kimliğiyle ön plana çıkan Dinçöz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ünlü şarkıcı, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra bir süreliğine magazin gündeminde uzak bir yaşam sürdürdü.