RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin'i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman'la evlilik hazırlığında...

Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin'i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman'la evlilik hazırlığında...

Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Destan dizisinde savaşçı bir kadını canlandırıyor. Edip Tepeli ile başrol paylaşan Ebru Şahin, sadece rol aldığı dizilerle değil özel hayatıyla da ilgi çeken isimler arasında.Ancak tüm bunlara rağmen Ebru Şahin'i daha önce hiç böyle görmediniz desek? Ebru Şahin'in bebeklik fotoğrafı sizi çok şaşırtacak.

19.04.2022 13:03 - Son Güncelleme: 19.04.2022 13:03
Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin’i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığında...

Son dönemin en popüler oyuncularından biri Ebru Şahin. Gerek rol aldığı Destan dizisi gerekse basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ebru Şahin hakkında her detay merak ediliyor.

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Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin’i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığında...

Hercai'yle birlikte kariyerinin zirvesine çıkan Ebru Şahin'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı desek yanlış olmaz. Şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiren Ebru Şahin çok tatlı bir kız çocuğuymuş. İşte başta Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin’i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığında...

ESRA BİLGİÇ

Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin’i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığında...
Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin’i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığında...
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