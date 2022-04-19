Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin’i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığında...

Hercai'yle birlikte kariyerinin zirvesine çıkan Ebru Şahin'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı desek yanlış olmaz. Şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiren Ebru Şahin çok tatlı bir kız çocuğuymuş. İşte başta Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.