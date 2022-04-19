Perşembenin geleceği çarşambadan belliymiş! Ebru Şahin'i daha önce böyle gören yok! Sevgilisi Cedi Osman'la evlilik hazırlığında...
Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Destan dizisinde savaşçı bir kadını canlandırıyor. Edip Tepeli ile başrol paylaşan Ebru Şahin, sadece rol aldığı dizilerle değil özel hayatıyla da ilgi çeken isimler arasında.Ancak tüm bunlara rağmen Ebru Şahin'i daha önce hiç böyle görmediniz desek? Ebru Şahin'in bebeklik fotoğrafı sizi çok şaşırtacak.
19.04.2022 13:03 - Son Güncelleme: 19.04.2022 13:03