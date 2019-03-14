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Perran Kutman'dan duygusal Şevket Altuğ paylaşımı! Şevket Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı...

Şevket Altuğ 76 yaşına bastI, Perran Kutman Instagram hesabından duygsal bir paylaşımda bulundu. 'Perihan Abla' rolü başta olmak üzere defalarca usta oyuncu Şevket Altuğ ile ile kamera karşısına geçen Perran Kutman ve birçok ünlü isim Şevket Altuğ'un yeni yaşını kutladı. Şevket Altuğ hakkında bilgiler ise sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ'un da Yeşilçam oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

14.03.2019 11:54 - Son Güncelleme: 14.03.2019 12:10
Perran Kutman'dan duygusal Şevket Altuğ paylaşımı! Şevket Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı...

Şevket Altuğ 76 yaşına bastı, arkadaşı Perran Kutman, eski bir fotoğrafı sayfasında"Doğum günün kutlu olsun canımız Şevket Altuğ! Nice mutlu ve sağlıklı, huzur dolu yıllara!" notuyla yayınladı.

Perran Kutman'dan duygusal Şevket Altuğ paylaşımı! Şevket Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı...

Perran Kutman'ın bu paylaşımından sonra herkes Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ'u merak etmeye başadı.

Perran Kutman'dan duygusal Şevket Altuğ paylaşımı! Şevket Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı...

Yeşilçam oyuncularından olan Jale Altuğ'un kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

İLTE ÜNLÜ İSİMLERİN SEVGİLİLERİ VE EŞLERİ

Perran Kutman'dan duygusal Şevket Altuğ paylaşımı! Şevket Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı...

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

Perran Kutman'dan duygusal Şevket Altuğ paylaşımı! Şevket Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı...

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

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