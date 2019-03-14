Perran Kutman'dan duygusal Şevket Altuğ paylaşımı! Şevket Altuğ'un eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı...

Şevket Altuğ 76 yaşına bastI, Perran Kutman Instagram hesabından duygsal bir paylaşımda bulundu. 'Perihan Abla' rolü başta olmak üzere defalarca usta oyuncu Şevket Altuğ ile ile kamera karşısına geçen Perran Kutman ve birçok ünlü isim Şevket Altuğ'un yeni yaşını kutladı. Şevket Altuğ hakkında bilgiler ise sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ'un da Yeşilçam oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

14.03.2019 11:54 - Son Güncelleme: 14.03.2019 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





