Perihan Savaş'ın mutlu günü! Evlilik yolunda ilk adım atıldı nişan görüntüleri ortaya çıktı işte Savaş Zafer ve 6 senelik aşkı...
Perihan Savaş'ın mutlu günü! Evlilik yolunda ilk adım atıldı nişan görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay nişan alışverişinde görüntülenen Perihan Savaş, oğlu ve gelini, önceki gün sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci ile evleniyor. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle Melis Ketenci ile nişanlandı. İşte nişan görüntüleri...
29.05.2022 11:08 - Son Güncelleme: 29.05.2022 11:08
Perihan Savaş'ın mutlu günü! Evlilik yolunda ilk adım atıldı nişan görüntüleri ortaya çıktı işte Savaş Zafer ve 6 senelik aşkının nişanından kareler...
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, bir süredir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi etmişti.