Perihan Savaş’ın ‘güzel kızım’ dediği müstakbel gelinine bakın! Oğlu Savaş Zafer’in nişanlısıyla paylaştı sosyal medya yıkıldı
Perihan Savaş'ın 'güzel kızım' dediği müstakbel gelinine bakın! Perihan Savaş'ın 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Melis Ketenci ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Daha önce henüz düğün tarihinin belli olmadığını açıklayan Zafer, asker yolcusu olmuştu. Melis Ketenci ile oğlunu askerden almaya giden Perihan Savaş, müstakbel gelini ile verdiği pozları yayınladı. Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in nişanlısıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı. İşte Perihan Savaş'ın 'güzel kızım' dediği müstakbel gelini...
06.07.2022 00:38 - Son Güncelleme: 06.07.2022 00:38
Perihan Savaş, Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer (26) geçtiğimiz kasım ayında evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı.
Daha önce henüz düğün tarihinin belli olmadığını açıklayan Zafer, asker yolcusu olmuştu. Perihan Savaş ise Melis Ketenci'ye yaptığı 'güzel kızım' yorumlarıyla dikkat çekmişti.
Melis Ketenci ile oğlunu askerden almaya giden Perihan Savaş'tan dikkat çeken paylaşım geldi. Savaşçı, Ketenci'nin kendisiyle yaptığı paylaşımı kendi sayfasına taşıdı.