Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı Melek Zübeyde annesinin kopyası! Erkek kardeşleri ile bir arada: "Miniklerim"
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı Melek Zübeyde annesinin kopyası! Erkek kardeşleri ile bir araya gelen Melek Zübeyde'nin Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane evladı olan İbrahim Tatlıses'in çocukları gündemde. Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde merak konusu oluyor. Melek Zübeyde Akkaş son olarak annesi Derya Tuna olan İdo Tatlıses ve Perihan Savaş'ın oğlu olan Savaş Zafer ile birlikte poz verdi. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde ve erkek kardeşleri...
29.04.2022 09:48 - Son Güncelleme: 29.04.2022 09:56
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı kızı Melek Zübeyde annesinin kopyası! Erkek kardeşleri ile bir araya gelen Melek Zübeyde'nin, "Miniklerim" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.
Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kameralardan uzak büyütülen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses ve Savaş Zafer ile pozunu paylaştı.
İşte başta İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'nin kardeşleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...