Pembeler sarılar kırmızılar yeşiller her haliyle güzel "Hiç değişmemiş olmana ne demeli peki" Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavuran Sinem Kobal'ın yine aynı çekimden birbirinden güzel pozları, sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
26.05.2023 13:55 - Son Güncelleme: 26.05.2023 13:55
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz günlerde kızları Leyla'nın 1.yaş gününü kutladı ünlü çift. Sinem Kobal ve kızı Leyla'nın anne kız kombini sosyal medyada epey ilgi görmüştü.
Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal mesleğine geri döneceğinin müjdesini verdi.