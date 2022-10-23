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Pelin Sönmez son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medya ikiye bölündü! Akasya Durağı'nın Dilek'iydi...

Kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Osman Aga'nın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sönmez'i tanımakta zorlandı. İşte Pelin Sönmez'in son hali...

23.10.2022 18:41 - Son Güncelleme: 23.10.2022 18:41
Pelin Sönmez son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medya ikiye bölündü! Akasya Durağı’nın Dilek’iydi...

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu.

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Pelin Sönmez son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medya ikiye bölündü! Akasya Durağı’nın Dilek’iydi...

2008-2011 yılları arasında yayınlanan dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncunun son hali, sosyal medyayı ikiye böldü.

Pelin Sönmez son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medya ikiye bölündü! Akasya Durağı’nın Dilek’iydi...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü isim için 'Tanıyamadım' yorumunda bulunurken bir kısmı Sönmez'in hiç değişmediğini savundu.

Pelin Sönmez son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medya ikiye bölündü! Akasya Durağı’nın Dilek’iydi...

İşte Pelin Sönmez başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Pelin Sönmez son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti! Sosyal medya ikiye bölündü! Akasya Durağı’nın Dilek’iydi...

Engin Akyürek

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