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Pelin Sönmez estetikleriyle ağızları açık bıraktı! Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'e hayat vermişti! Dizilerde neden yer almıyor?

Kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Osman Aga'nın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Sönmez'i tanımakta zorlandı. Bir dönem Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Pelin Sönmez, bugün objektiflere takıldı. İşte Pelin Sönmez'in son hali ve 'Dizilerde neden yer almıyor?' sorusuna verdiği yanıt...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 08:53 Güncelleme 04 Haziran 2024, 08:52
Pelin Sönmez estetikleriyle ağızları açık bıraktı! Akasya Durağı’nda Osman Ağa’nın kızı Dilek’e hayat vermişti! Dizilerde neden yer almıyor? 1

Yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisi Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimleri bir araya getirdi.

Pelin Sönmez estetikleriyle ağızları açık bıraktı! Akasya Durağı’nda Osman Ağa’nın kızı Dilek’e hayat vermişti! Dizilerde neden yer almıyor? 2

Dizideki oyuncuların son halleri de zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'ine bakın!

Pelin Sönmez estetikleriyle ağızları açık bıraktı! Akasya Durağı’nda Osman Ağa’nın kızı Dilek’e hayat vermişti! Dizilerde neden yer almıyor? 3

Bu isimlerden biri de Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez oldu.

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