Pelin Sönmez estetikleriyle ağızları açık bıraktı! Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'e hayat vermişti! Dizilerde neden yer almıyor?

Kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Osman Aga'nın kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Sönmez'i tanımakta zorlandı. Bir dönem Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Pelin Sönmez, bugün objektiflere takıldı. İşte Pelin Sönmez'in son hali ve 'Dizilerde neden yer almıyor?' sorusuna verdiği yanıt...