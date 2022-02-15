Pelin Öztekin son haliyle ortalığı yıktı geçti! 93 kilo veren Pelin derin göğüs dekoltesiyle poz verdi sosyal medya onu konuştu
Pelin Öztekin son haliyle ortalığı yıktı geçti! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ardından Hayat Şarkısı, Yuvamdaki Düşman gibi yapımlarda yer alan Öztekin, oyunculuğunun yanı sıra verdiği kilolarla da adından söz ettirmişti. Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Derin göğüs dekolteli üstüyle poz veren Öztekin, son halini yayınladı. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
15.02.2022 18:48
- Son Güncelleme: 15.02.2022 18:48
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.