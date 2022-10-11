Pelin Karahan’ın ‘taş bebek’ dediği annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı “Annesi değil ablası sanki...”

Verdiği bir röportajla dikkat çeken Pelin Karahan "Benim danışmanlarım; ailem, annem. İşle ilgili ya da ailemle ilgili mutlaka birbirimizden akıl alıyoruz. Annem zaten 'Ne yaparsan yap arkandayım' diyor. O çok büyük güç" ifadelerini kullandı.