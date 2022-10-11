Pelin Karahan’ın ‘taş bebek’ dediği annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Güzelliğiyle kızını solladı “Annesi değil ablası sanki...”
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pelin Karahan, verdiği bir röportajla gündeme geldi. "Annem zaten 'Ne yaparsan yap arkandayım' diyor. O çok büyük güç" sözleriyle dikkat çeken oyuncunun annesi de merak edilip araştırılmaya başlandı. Karahan'ın bir paylaşımında 'taş bebek' dediği annesini görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun annesi Nural Koçyiğit için "Güzellik genetik", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Pelin Karahan'ın güzeller güzeli annesi...
11.10.2022 19:29 - Son Güncelleme: 11.10.2022 19:29
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pelin Karahan, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu.
Verdiği bir röportajla dikkat çeken Pelin Karahan "Benim danışmanlarım; ailem, annem. İşle ilgili ya da ailemle ilgili mutlaka birbirimizden akıl alıyoruz. Annem zaten 'Ne yaparsan yap arkandayım' diyor. O çok büyük güç" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun annesi Nural Koçyiğit için "Güzellik genetik", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı.