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Pelin Karahan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı böyle anne mi olur! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı şoke etti

36 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara döndü. Bir süredir izleyici karşısına çıkmayan Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs'ta İnci karakterine hayat veriyor. Özel hayatında da Bedri Güntay'la mutlu bir evliliği ve 2 oğlu olan Pelin Karahan hakkında araştırma yapanlar , Nural Koçyiğit'i görünce şaştı kaldı. Anne kızın benzerlikleri, benzerlikten de öte. İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin anneleri.

10.06.2021 15:38 - Son Güncelleme: 10.06.2021 15:38
Pelin Karahan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı böyle anne mi olur! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı şoke etti

Pelin Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara döndü. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Pelin Karahan şu sıralar en çok aranan isimler arasında.

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Pelin Karahan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı böyle anne mi olur! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı şoke etti

Özel hayatı hakkında araştırma yapıldığında Pelin Karahan'ın annesi görenleri şaşırttı ve pek çok kişi 'Pelin'in yaşlılık hali' demekten kendisini alamıyor. İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin anneleri.

Pelin Karahan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı böyle anne mi olur! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı şoke etti

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Pelin Karahan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı böyle anne mi olur! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı şoke etti
Pelin Karahan'ın annesini görenler gözlerine inanamadı böyle anne mi olur! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı şoke etti