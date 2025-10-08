Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, önceki gün 41. yaş gününü kutladı. Doğum günü partisinden paylaşımlarda bulunan Karahan'ın daha önceki gönderilerinde "Taş bebek" diye bahsettiği annesi ile karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun "Eee bi ana-kız oynamayalım mı" notunu eklediği görüntüler ortalığı kasıp kavururken Karahan'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı.
