Pelin Karahan’ın 41. yaş gününe “Taş bebek” dediği annesi damga vurdu! Ana-kız karşılıklı bakın nasıl döktürdü

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, önceki gün 41. yaş gününü kutladı. Doğum günü partisinden paylaşımlarda bulunan Karahan'ın daha önceki gönderilerinde "Taş bebek" diye bahsettiği annesi ile karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun "Eee bi ana-kız oynamayalım mı" notunu eklediği görüntüler ortalığı kasıp kavururken Karahan'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 41. yaş gününü ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı eğlenceli bir partiyle kutladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Karahan, doğum günü gecesinden kareleri ve videoları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, dostlarının alkışları eşliğinde Nil Karaibrahimgil'in "Bütün Kızlar Toplandık" adlı şarkısıyla dans etti.

Instagram hesabını aktif kullanan Karahan, geceye ait fotoğrafları "Terazi burçları, iyi ki doğduk" notuyla paylaşarak doğum günü mesajını da esprili bir şekilde iletti. Siyah ve sade bir elbise tercih eden oyuncu, doğum günü pastasını keserken objektiflere mutlu anlar yansıttı.

Hem doğallığı hem de enerjisiyle büyük beğeni toplayan Karahan'ın daha önceki gönderilerinde "Taş bebek" diye bahsettiği annesi ile karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü oyuncunun "Eee bi ana-kız oynamayalım mı" notunu eklediği görüntüler ortalığı kasıp kavururken Karahan'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı.

İşte Pelin Karahan başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Simay Barlas

Simay Barlas ve annesi

Amine Gülşe

Amine Gülşe ve annesi

Buse Varol

Buse Varol ve annesi

Zara

Zara ve annesi

Pelin Karahan

Pelin Karahan ve annesi

Pelin Karahan ve annesi

Pelin Karahan ve annesi

Özgü Kaya

Özgü Kaya ve annesi

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu ve annesi

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade ve annesi

Özge Yağız