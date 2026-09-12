2014 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın evliliği, geçtiğimiz aylarda tek celsede son bulmuştu. Boşanma davasının ardından basına yaptıkları açıklamalarda çocukları için hâlâ en iyi arkadaş olduklarını ve medeni bir şekilde görüştüklerini belirten ikilinin arasındaki dijital bağlar tamamen koptu.