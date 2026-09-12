Pelin Karahan fotoğrafları tek kalemde silip takipten çıktı! Bedri Güntay cephesinden ise şok karar geldi!
Geçtiğimiz aylarda 12 yıllık evliliklerini tek celsede noktalayan Pelin Karahan ile Bedri Güntay arasındaki dijital bağlar tamamen koptu. Boşanma sonrası "Dostça görüşüyoruz" açıklaması yapan ikiliden Pelin Karahan, eski eşine ait tüm mutlu gün ve aile fotoğraflarını sildi. Oyuncunun takibi bırakmasının hemen ardından gözlerin çevrildiği Bedri Güntay'dan ise sürpriz bir hamle geldi.
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