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Pelin Karahan fotoğrafları tek kalemde silip takipten çıktı! Bedri Güntay cephesinden ise şok karar geldi!

Geçtiğimiz aylarda 12 yıllık evliliklerini tek celsede noktalayan Pelin Karahan ile Bedri Güntay arasındaki dijital bağlar tamamen koptu. Boşanma sonrası "Dostça görüşüyoruz" açıklaması yapan ikiliden Pelin Karahan, eski eşine ait tüm mutlu gün ve aile fotoğraflarını sildi. Oyuncunun takibi bırakmasının hemen ardından gözlerin çevrildiği Bedri Güntay'dan ise sürpriz bir hamle geldi.

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Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın Evliliği Sona Erdi

2014 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın evliliği, geçtiğimiz aylarda tek celsede son bulmuştu. Boşanma davasının ardından basına yaptıkları açıklamalarda çocukları için hâlâ en iyi arkadaş olduklarını ve medeni bir şekilde görüştüklerini belirten ikilinin arasındaki dijital bağlar tamamen koptu.

Pelin Karahan’dan Sosyal Medyada Radikal Temizlik

İki çocuk annesi Karahan, resmi Instagram hesabında radikal bir temizliğe giderek eski eşine dair tüm izleri tek kalemde sildi.

Karahan, Eski Eşine Ait Tüm Fotoğrafları Sildi

Karahan, profilinde yer alan ve Bedri Güntay ile yıllar içinde çekilmiş olan tüm mutlu gün, tatil ve aile fotoğraflarını kalıcı olarak kaldırdı.

Pelin Karahan Eski Eşini Sosyal Medyadan Çıkardı

Bu fotoğraf temizliğinin hemen ardından ünlü oyuncu, eski eşini takipten de çıktı. Karahan'ın bu son hamlesiyle birlikte profilinde evliliğe dair hiçbir anı kalmadı.

Bedri Güntay’dan Beklenmedik Sosyal Medya Hamlesi

Ünlü oyuncunun fotoğrafları silip takibi bırakmasının ardından gözlerin çevrildiği Bedri Güntay cephesinden ise şok bir hamle geldi.

Bedri Güntay’ın Instagram Hesabı Kapandı

"PROFİL MEVCUT DEĞİL"

Boşanma sürecinde adı çeşitli iddialarla anılan ve hesabını gizli tutarak sessiz kalmayı tercih eden iş insanının Instagram hesabına girmeye çalışanlar "Profil mevcut değil" uyarısıyla karşılaştı.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın Ortak Çocukları

Pelin Karahan ve Bedri Güntay çiftinin, Ali ve Can adında 2 çocuğu bulunuyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

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