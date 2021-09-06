Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekerken o detay olay oldu
Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Pelin Karahan, farklı tarzıyla dikkat çekti. Mini şortu ve göbek açık üstüyle poz veren Pelin Karahan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Karahan için 'Bu Pelin başka Pelin' yorumları yapılırken photoshop iddiası sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Pelin Karahan'ın olay olan o paylaşımı...
06.09.2021 21:15
- Son Güncelleme: 06.09.2021 21:15
Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Pelin Karahan, farklı tarzıyla dikkat çekti.