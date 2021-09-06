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Haberler Magazin Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekerken o detay olay oldu

Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekerken o detay olay oldu

Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Pelin Karahan, farklı tarzıyla dikkat çekti. Mini şortu ve göbek açık üstüyle poz veren Pelin Karahan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı. Karahan için 'Bu Pelin başka Pelin' yorumları yapılırken photoshop iddiası sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Pelin Karahan'ın olay olan o paylaşımı...

06.09.2021 21:15 - Son Güncelleme: 06.09.2021 21:15
Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekerken o detay olay oldu

Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu Pelin Karahan, farklı tarzıyla dikkat çekti.

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Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekerken o detay olay oldu

Ünlü oyuncu, mini şortu ve göbek açık üstüyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekerken o detay olay oldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekerken o detay olay oldu

Karahan için 'Bu Pelin başka Pelin' yorumları yapılırken photoshop iddiası sosyal medyayı ikiye böldü.

Pelin Karahan tarzını değiştirdi mini şortu göbek açık üstüyle sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekerken o detay olay oldu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Pelin Karahan'ın photoshop yaptığını vurgulayarak "1.50 kadın 1.80 gibi olmuş" yorumunda bulundu.

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