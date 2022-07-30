Pelin Karahan siyah bikinisi ile sosyal medyayı salladı! Formda hali görenin ağzını açık bıraktı! Kim der iki çocuk annesi...
Kavak Yelleri dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ailesi ile birlikte tatile çıkan Karahan, teknede verdiği bikinili pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Karahan'ın formda vücuduyla çok konuşuldu. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyaya damga vuran paylaşımı...
30.07.2022 01:46 - Son Güncelleme: 30.07.2022 01:46
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Kavak Yelleri dizisi ile adını geniş kitlelere duyurarak büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.