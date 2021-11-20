Pelin Karahan ezber bozdu kim der ki iki çocuk annesi diye! Karın kaslarıyla şov yaptı en cesur haliyle ortalığı kasıp kavurdu

37 yaşındaki Karahan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten iki erkek evlat dünyaya getiren oyuncu, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.