Pelin Karahan ezber bozdu kim der ki iki çocuk annesi diye! Karın kaslarıyla şov yaptı en cesur haliyle ortalığı kasıp kavurdu
Pelin Karahan ezber bozdu! Kavak Yelleri ile adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu son olarak spor salonunda verdiği pozları ve boks yaparken çekilen bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımlarda ünlü oyuncunun karın kasları dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Kim der iki çocuk annesi diye", "Mükemmel görünüyorsun" yorumlarında bulundu. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyayı kasıp kavurduğu o paylaşımları...
20.11.2021 00:19
- Son Güncelleme: 20.11.2021 00:42
Şimdilerde Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
37 yaşındaki Karahan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten iki erkek evlat dünyaya getiren oyuncu, özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu.
Pelin Karahan bu kez spor paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, spor salonunda verdiği pozları ve boks yaparken çekilen bir videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.