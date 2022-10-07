Pelin Karahan beyazlar içinde paylaştı! Ceketinin önünü açarak masaya uzanan Pelin’e bakın! Sosyal medya onu konuştu
Bedri Güntay ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren Pelin Karahan, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise bir dergi çekiminde verdiği pozlarla gündem oldu. Siyah sütyeninin üzerine giydiği beyaz ceketi ve pantolonuyla objektif karşısına geçen Karahan'ın özellikle masanın üzerine uzanarak verdiği poz dikkat çekti. Fit haliyle de çok konuşulan Karahan, kısa süre sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımı...
07.10.2022 19:22 - Son Güncelleme: 07.10.2022 19:22
Kavak Yelleri dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Bedri Güntay ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren Pelin Karahan, şimdi ise bir dergi çekiminde verdiği pozlarla gündem oldu.