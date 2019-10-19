Pelin Akil ile Anıl Altan'ın yaş farkı herkesi şok etti! İşte sosyal medya gündemine düşen gerçek
Hamilelik sürecinde ve sonrasında bol miktarda paylaşımda bulunan çiçeği burnunda anne Pelin Akil, kızları Alin ve Lina'nın yüzlerinin göründüğü fotoğrafı ilk kez paylaştı. Pelin Akil'in Instagram paylaşımına binlerce yorum yapılırken eşi Anıl Altan ile arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil -Anıl Altan çifti hakkında şaşırtan gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Pelin Akil'in yaşı ve Anıl Altan'ın yaşı...
Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan isimlerden olan Pelin Akil, kızlarının yüzlerinin açık olduğu fotoğrafı paylaştı. Geçtiğimiz Nisan ayından kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftin yaşları merak konusu oldu. İşte Pelin Akil ve Anıl Altan başta olmak üzere ünlülerin yaşları...