Pelin Akil ile Anıl Altan'ın yaş farkı herkesi şok etti! İşte sosyal medya gündemine düşen gerçek

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan isimlerden olan Pelin Akil, kızlarının yüzlerinin açık olduğu fotoğrafı paylaştı. Geçtiğimiz Nisan ayından kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftin yaşları merak konusu oldu. İşte Pelin Akil ve Anıl Altan başta olmak üzere ünlülerin yaşları...