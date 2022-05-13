Pelin Akil "hangisi Fahriye Evcen hangisi Pelin karıştırdım" dedirten benzerlikle ilgili bakın neler söyledi! Görenlerin ağzı açık kalmıştı...
Pelin Akil "hangisi Fahriye Evcen hangisi Pelin karıştırdım" dedirten benzerlik hakkında ilk kez konuştu. Görenlerin ağzı açık kalmıştı... Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı fotorğaflarla sık sık gündeme geliyor. Evcen'in paylaştığı fotoğrafları görenler, başarılı oyuncu Pelin Akil ile olan benzerlik karşısında şaşıp kalmıştı. Yorumların ardından Pelin Akil, konuyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. 2016 yılında Anıl Altan ile dünyaevine giren Pelin'in de Alin ve Lina adında iki kızı var...
13.05.2022 15:44 - Son Güncelleme: 13.05.2022 15:44
GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALMIŞTI...
Pelin Akil "hangisi Fahriye Evcen hangisi Pelin karıştırdım" dedirten benzerlikle ilgili bakın neler söyledi!
Güzelliği ile kendisinden söz ettiren Fahriye Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, ünlü oyuncunun görünüşünün Pelin Akil'e benzemesi dikkat çekti.