RAMAZAN İMSAKİYE
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Payitaht Abdülhamid’le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu bakın sevgilisi kim çıktı

Payitaht Abdülhamid'le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu… Payitaht Abdülhamid dizisinde can verdiği Kolağası Celal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Umut Kurt'tan güzel haber geldi. Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci'ye evlilik teklifi etti. Sevgilisinden 'Evet' yanıtını alan Umut Kurt o anları sosyal medya hesabında paylaştı. İşte Umut Kurt'un müjdeli haberi duyurduğu o paylaşımı…

30.04.2021 19:48 - Son Güncelleme: 30.04.2021 19:48
Payitaht Abdülhamid’le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu bakın sevgilisi kim çıktı

Umut Kurt, bir süredir aşk yaşadığı Melisa İnci ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, sevgilisine evlilik teklifi etti. Melisa İnci'den 'Evet' yanıtını alan Kurt, o anları ise sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Payitaht Abdülhamid’le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu bakın sevgilisi kim çıktı

Umut Kurt'un müjdeli haberi duyurduğu paylaşımının ardından ise ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri merak edilip araştırılmaya başladı. İşte başta Umut Kurt olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri….

Payitaht Abdülhamid’le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu bakın sevgilisi kim çıktı

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

Payitaht Abdülhamid’le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu bakın sevgilisi kim çıktı

UMUT KURT VE MELİSA İNCİ

Payitaht Abdülhamid’le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu bakın sevgilisi kim çıktı

Umut Kurt, sevgilisi Melisa İnci'ye evlilik teklifi ettiğini böyle duyurdu...