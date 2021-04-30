Payitaht Abdülhamid’le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu bakın sevgilisi kim çıktı

Payitaht Abdülhamid'le hafızalara kazınan Umut Kurt evleniyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu… Payitaht Abdülhamid dizisinde can verdiği Kolağası Celal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Umut Kurt'tan güzel haber geldi. Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci'ye evlilik teklifi etti. Sevgilisinden 'Evet' yanıtını alan Umut Kurt o anları sosyal medya hesabında paylaştı. İşte Umut Kurt'un müjdeli haberi duyurduğu o paylaşımı…

30.04.2021 19:48 - Son Güncelleme: 30.04.2021 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





