Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı bakın aslen nereliymiş…

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı… Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid Han'ı canlandıran Bülent İnal sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hem aile yaşantısıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Bülent İnal'ın özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Oyunculuğa ilk defa 1997 yılında Yasemince'de figüranlık yaparak başlayan Bülent İnal'ın özellikle memleketi merak ediliyor. Bakın Bülent İnal aslen nereliymiş…

05.06.2021 00:21 - Son Güncelleme: 05.06.2021 00:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





