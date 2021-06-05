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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı bakın aslen nereliymiş…

Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı… Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid Han'ı canlandıran Bülent İnal sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hem aile yaşantısıyla hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Bülent İnal'ın özel hayatı merak edilip araştırılıyor. Oyunculuğa ilk defa 1997 yılında Yasemince'de figüranlık yaparak başlayan Bülent İnal'ın özellikle memleketi merak ediliyor. Bakın Bülent İnal aslen nereliymiş…

05.06.2021 00:21 - Son Güncelleme: 05.06.2021 00:21
Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı bakın aslen nereliymiş…

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Bülent İnal nereli?" sorusunun cevabını arattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı bakın aslen nereliymiş…

Oyunculuğa ilk defa 1997 yılında Yasemince'de figüranlık yaparak başladı ve polis rolü ile ilk kez televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Bülent İnal'ın memleketini duyanlar ise şaştı kaldı.

Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı bakın aslen nereliymiş…

İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı bakın aslen nereliymiş…

Burak Özçivit - Gaziantep

Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Memleketini duyan inanamadı bakın aslen nereliymiş…

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