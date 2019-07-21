Payitaht Abdülhamid'in 'Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği başarılı performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Payitaht Abdülhamid dizisinin izleyicileri Bülent İnal'ın özel hayatını mercek altına aldı. Ünlü oyuncu memleketini öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterini canlandıran Bülent İnal ve diğer ünlülerin memleketleri...

21.07.2019 02:19 - Son Güncelleme: 21.07.2019 02:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





