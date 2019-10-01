Payitaht Abdülhamid'in 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Bidar Sultan' karakterini canlandıran Özlem Conker, 'Abdülhamid Han' karakterine hayat veren Bülent İnal ile birlikte sergilediği oyunculukla adından söz ettirmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid'i takip edenler 'Bidar Sultan' karakterine hayat veren Özlem Conker ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker ve diğer ünlülerin yaşları...

01.10.2019 22:13 - Son Güncelleme: 01.10.2019 22:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





