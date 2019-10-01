GaleriMagazin

Payitaht Abdülhamid'in 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Bidar Sultan' karakterini canlandıran Özlem Conker, 'Abdülhamid Han' karakterine hayat veren Bülent İnal ile birlikte sergilediği oyunculukla adından söz ettirmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid'i takip edenler 'Bidar Sultan' karakterine hayat veren Özlem Conker ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Ünlü oyuncunun yaşını öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker ve diğer ünlülerin yaşları...

01.10.2019 22:13 - Son Güncelleme: 01.10.2019 22:17
Payitaht Abdülhamid'in 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

Payitaht Abdülhamid dizisi hayranları 'Bidar Sultan'a can veren Özlem Conker'i mercek altına aldı. Özlem Conker oyunculuğuyla herkesi mest ederken, hakkındaki gerçekle de şoke etti.

Payitaht Abdulhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker yaşıyla herkesi şaşırttı... İşte ünlülerin yaşları.

Payitaht Abdülhamid'in 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970

Payitaht Abdülhamid'in 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

Payitaht Abdülhamid'in 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

Payitaht Abdülhamid'in 'Bidar Sultan'ı Özlem Conker hakkında şaşırtan gerçek

RASİM ÖZTEKİN

14 OCAK 1959

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki şaşırtan değişimi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın yıllar içindeki şaşırtan değişimi