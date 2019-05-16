Payitaht Abdülhamid dizisinin Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal şok etti! İşte Bülent İnal hakkındaki o gerçek

Payitaht Abdülhamid dizisinin Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal, son günlerin en çok gündemde olan isimlerinden biri. Gerek dizideki oyunculuğu gerekse eşi ve aile hayatıyla izleyicinin takdirini kazanan Bülent İnal hakkında öğrenilen bir gerçek şok etti. Meğer herkes yanlış biliyormuş. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal hakkındaki o gerçek.

16.05.2019 21:16 - Son Güncelleme: 16.05.2019 21:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





