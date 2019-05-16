Payitaht Abdülhamid dizisinin Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal şok etti! İşte Bülent İnal hakkındaki o gerçek
Payitaht Abdülhamid dizisinin Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal, son günlerin en çok gündemde olan isimlerinden biri. Gerek dizideki oyunculuğu gerekse eşi ve aile hayatıyla izleyicinin takdirini kazanan Bülent İnal hakkında öğrenilen bir gerçek şok etti. Meğer herkes yanlış biliyormuş. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin Sultan Abdülhamid Han'ı Bülent İnal hakkındaki o gerçek.
16.05.2019 21:16
- Son Güncelleme: 16.05.2019 21:17
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Demir karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan Murat Ünalmış, oyunculuğuyla dikkat çekti. Sevilen karakter Demir'i canlandıran Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Murat Ünalmış, hayranlarının nereli olduğunu öğrenmesiyle sosyal medyayı salladı. İşte ünlülerin memleketleri...
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