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Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Bülent İnal...

​Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri memleketini merak etti. Bülent İnal'ı adeta mercek altına alan Payitaht Abdülhamid izleyicisi başarılı oyuncunun memleketini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin memleketleri...

03.07.2019 05:57 - Son Güncelleme: 03.07.2019 05:59
Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Bülent İnal...

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncusu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisinin sezon finali yapmasıyla yeniden gündeme geldi. Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri memleketini merak etti. Bülent İnal'ı adeta mercek altına alan Payitaht Abdülhamid izleyicisi memleketini öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Bülent İnal ve diğer ünlülerin memeleketleri...

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Bülent İnal...

Türkan Şoray - İstanbul

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Bülent İnal...

Can Yaman - Yugoslavya

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Bülent İnal...

HİLAL ALTINBİLEK - İZMİR

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Bülent İnal...

Barış Arduç - Ankara

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