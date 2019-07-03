Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Bülent İnal...

​Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri memleketini merak etti. Bülent İnal'ı adeta mercek altına alan Payitaht Abdülhamid izleyicisi başarılı oyuncunun memleketini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin memleketleri...

03.07.2019 05:57 - Son Güncelleme: 03.07.2019 05:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





