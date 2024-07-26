Password’un konuğu Şükrü Özyıldız bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Şükrü Özyıldız’ın memleketi...

Şebnem Bozoklu'nun sunumunu üstlendiği ve Enis Arıkan'ın daimi yarışmacı olduğu Password yarışmasına konuk olan Şükrü Özyıldız'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 36 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Şükrü Özyıldız aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Şükrü Özyıldız aslen nereli...