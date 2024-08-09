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Password’un konuğu Erkan Kolçak Köstendil’in oğluna bakın! Annesi Cansu Tosun’un aynısı! Şebnem Bozoklu’nun partneri...

Erkan Kolçak Köstendil, Ulan İstanbul dizisindeki partneri Şebnem Bozoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Password yarışmasına konuk oldu. Bunun üzerine gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Cansu Tosun ile mutlu bir evlilik sürdüren Köstendil'in oğlu Marsel'i görenler ise hayran kaldı. Sosyal medyada Marsel için "Sevimlilik abidesi", "Aynı annesi" yorumları yapıldı. İşte Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 13:26 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 13:26
Password’un konuğu Erkan Kolçak Köstendil’in oğluna bakın! Annesi Cansu Tosun’un aynısı! Şebnem Bozoklu’nun partneri... 1

Erkan Kolçak Köstendil, Ulan İstanbul dizisindeki partneri Şebnem Bozoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Password yarışmasına konuk oldu.

Password’un konuğu Erkan Kolçak Köstendil’in oğluna bakın! Annesi Cansu Tosun’un aynısı! Şebnem Bozoklu’nun partneri... 2

Eski partneri Bozoklu ile program sırasında dizide olduğu gibi 'Yanarım' şarkısında düet yapan Köstendil, kısa sürede gündem oldu.

Password’un konuğu Erkan Kolçak Köstendil’in oğluna bakın! Annesi Cansu Tosun’un aynısı! Şebnem Bozoklu’nun partneri... 3

Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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