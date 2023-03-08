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Haberler Magazin Parmağını kaybetti ünlü oldu! Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısının son haline bakın! Umudumuz Şaban'ın Mardinli Arif'i Gaddar Kerim'i...

Parmağını kaybetti ünlü oldu! Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısının son haline bakın! Umudumuz Şaban'ın Mardinli Arif'i Gaddar Kerim'i...

Kemal Sunal, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Fatma Girik, Ediz Hun ve adını sığdıramadığımız pek çok Yeşilçam yıldızı... Peki ya diğerleri? Hikayeyi hikaye yapanlar? Yeşilçam'ın yan rollerinin kahramanlarının adını bilmesek de gördümüz zaman onları hatırlıyoruz. Peki ya Umudumuz Şaban'ın Mardinli Arif'i, Gaddar Kerim desek? Parmağını kaybettikten sonra ünlü olan Hikmet Taşdemir'in son haline bakın. İşte detaylar...

08.03.2023 15:28 - Son Güncelleme: 08.03.2023 15:29
Parmağını kaybetti ünlü oldu! Yeşilçam’ın parmaksız kabadayısının son haline bakın! Umudumuz Şaban’ın Mardinli Arif’i Gaddar Kerim’i...

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez 'kötü adamları' arasında yer alan oyuncu Hikmet Taşdemir, Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim rolüyle hafızalara kazınmıştı.

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Parmağını kaybetti ünlü oldu! Yeşilçam’ın parmaksız kabadayısının son haline bakın! Umudumuz Şaban’ın Mardinli Arif’i Gaddar Kerim’i...

Şimdilerde 80 yaşında olan usta oyuncu, canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vurmuştu.

Parmağını kaybetti ünlü oldu! Yeşilçam’ın parmaksız kabadayısının son haline bakın! Umudumuz Şaban’ın Mardinli Arif’i Gaddar Kerim’i...

Siyah gözlükleri, paltosu ve sert mizacıyla Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısıydı.

Parmağını kaybetti ünlü oldu! Yeşilçam’ın parmaksız kabadayısının son haline bakın! Umudumuz Şaban’ın Mardinli Arif’i Gaddar Kerim’i...

Son olarak Arka Sokalar'da Şener karakterine hayat veren usta oyuncu şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

Parmağını kaybetti ünlü oldu! Yeşilçam’ın parmaksız kabadayısının son haline bakın! Umudumuz Şaban’ın Mardinli Arif’i Gaddar Kerim’i...

SİNEMAYA GİRİŞ HİKAYESİ FİLM GİBİ...

Son hali ise görenleri şaşırtan Hikmet Taşdemir'n sinemaya giriş hikayesi ise film gibi...

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