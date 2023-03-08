Parmağını kaybetti ünlü oldu! Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısının son haline bakın! Umudumuz Şaban'ın Mardinli Arif'i Gaddar Kerim'i...
Kemal Sunal, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Fatma Girik, Ediz Hun ve adını sığdıramadığımız pek çok Yeşilçam yıldızı... Peki ya diğerleri? Hikayeyi hikaye yapanlar? Yeşilçam'ın yan rollerinin kahramanlarının adını bilmesek de gördümüz zaman onları hatırlıyoruz. Peki ya Umudumuz Şaban'ın Mardinli Arif'i, Gaddar Kerim desek? Parmağını kaybettikten sonra ünlü olan Hikmet Taşdemir'in son haline bakın. İşte detaylar...
08.03.2023 15:28 - Son Güncelleme: 08.03.2023 15:29
Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez 'kötü adamları' arasında yer alan oyuncu Hikmet Taşdemir, Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim rolüyle hafızalara kazınmıştı.
SİNEMAYA GİRİŞ HİKAYESİ FİLM GİBİ...
Son hali ise görenleri şaşırtan Hikmet Taşdemir'n sinemaya giriş hikayesi ise film gibi...