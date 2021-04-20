RAMAZAN İMSAKİYE
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Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu: “Baskı altındaydım”

Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu! Dünyaca ünlü şarkıcı Paris Hilton, henüz 20 yaşındayken çekilmiş görüntüleri hakkında ilk kez açıklamada bulundu. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını itiraf eden Hilton, "Tüm medyada vardı. Ailemle birlikte göz yaşları içinde izlemek zorunda kaldık. Çok üzücüydü" ifadelerini kullandı. O dönemki erkek arkadaşı Rick Salomon tarafından satılan kasetin ortaya çıkmasının ardından hayatının bittiğini düşündüğünü söyleyen Paris Hilton, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Paris Hilton'un dikkat çeken o açıklamaları…

20.04.2021 15:34 - Son Güncelleme: 20.04.2021 15:34
Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu: “Baskı altındaydım”

Paris Hilton'un 2003 yılında müstehcen görüntüleri o dönemki erkek arkadaşı Rick Salomon tarafından satılmıştı. Hiltoni, basında büyük yankı uyandıran görüntüler hakkında ilk kez konuştu.

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Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu: “Baskı altındaydım”

20 yıl sonra konu hakkındaki suskunluğunu bozan Paris Hilton, verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Hilton, aradan 20 yıl geçmesine rağmen travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını itiraf etti.

Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu: “Baskı altındaydım”

Ünlü isim, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu her zaman hayatımın geri kalanında bana zarar verecek bir şey olacak. Tüm medyada vardı. Ailemle birlikte gözyaşları içinde izlemek zorunda kaldık. Çok üzücüydü"

Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu: “Baskı altındaydım”

'HAYATIM BİTTİ'
Hilton, kaset çıktıktan sonra hayatının bittiğini düşündüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası aşağılayıcıydı. Bu, iki kişi arasında özel bir deneyimdir. Birini sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi düşünüyorsunuz ve güveninizin bu şekilde ihanete uğraması için ve tüm dünyanın izleyip gülmesi ve hatta insanların bunu bilerek yaptığımı düşünmesi beni kahretti. Bundan bahsederken hala travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum"

Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu: “Baskı altındaydım”

NE OLMUŞTU?
Paris Hilton ve Rick Salomon'un kaseti 2001'de yapıldı. 2003'te üç dakikalık versiyonu bir şirket tarafından sızdırıldı.Olayın ardından harekete geçen Hilton, erkek arkadaşı Rick Salomon ile birlikte şirkete dava açtı. Ancak Rick Salomon, olaydan bir yıl sonra kasetin uzun versiyonunu yayınladı.