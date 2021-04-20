Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu: “Baskı altındaydım”

'HAYATIM BİTTİ'

Hilton, kaset çıktıktan sonra hayatının bittiğini düşündüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası aşağılayıcıydı. Bu, iki kişi arasında özel bir deneyimdir. Birini sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi düşünüyorsunuz ve güveninizin bu şekilde ihanete uğraması için ve tüm dünyanın izleyip gülmesi ve hatta insanların bunu bilerek yaptığımı düşünmesi beni kahretti. Bundan bahsederken hala travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum"