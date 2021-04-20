Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu: “Baskı altındaydım”
Paris Hilton suskunluğunu bozdu! Çıkan kaseti hakkında 20 yıl sonra konuştu! Dünyaca ünlü şarkıcı Paris Hilton, henüz 20 yaşındayken çekilmiş görüntüleri hakkında ilk kez açıklamada bulundu. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını itiraf eden Hilton, "Tüm medyada vardı. Ailemle birlikte göz yaşları içinde izlemek zorunda kaldık. Çok üzücüydü" ifadelerini kullandı. O dönemki erkek arkadaşı Rick Salomon tarafından satılan kasetin ortaya çıkmasının ardından hayatının bittiğini düşündüğünü söyleyen Paris Hilton, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Paris Hilton'un dikkat çeken o açıklamaları…
'HAYATIM BİTTİ'
Hilton, kaset çıktıktan sonra hayatının bittiğini düşündüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası aşağılayıcıydı. Bu, iki kişi arasında özel bir deneyimdir. Birini sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi düşünüyorsunuz ve güveninizin bu şekilde ihanete uğraması için ve tüm dünyanın izleyip gülmesi ve hatta insanların bunu bilerek yaptığımı düşünmesi beni kahretti. Bundan bahsederken hala travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum"
NE OLMUŞTU?
Paris Hilton ve Rick Salomon'un kaseti 2001'de yapıldı. 2003'te üç dakikalık versiyonu bir şirket tarafından sızdırıldı.Olayın ardından harekete geçen Hilton, erkek arkadaşı Rick Salomon ile birlikte şirkete dava açtı. Ancak Rick Salomon, olaydan bir yıl sonra kasetin uzun versiyonunu yayınladı.