Parayı bulup estetik batağına düşmüştü! Armağan Çağlayan 'paran yoksa nasıl yaptırdın?' dedi Taha Duymaz'ın cevap olay
Tüm Türkiye onu çektiği yemek videolarıyla tanıdı. Yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle sıcak bir konsept sunan Taha Duymaz, önlenemez bir yükselişe geçti. Ancak kendisine pozitif bir imajla gelen şöhret bir anda büründüğü tavırlar sonrası onu antipatik kıldı. Bir dönem hesabı da kapatılan Taha Duymaz şimdielerde TikTok'ta paylaştığı videolarla geçimini sağlıyor. 'Yokluk' temalı konseptinin aksine burun estetiği olan Taha Duymaz son dönemde de yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Duymaz, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Daha önce 'aylık kazancım 120 bin TL ' diyen Duymaz bu kez para kazanamadığını söyledi. Çağlayan'ın 'paran yoksa estetikleri nasıl yaptırdın?' sorusuna da ilginç bir yanıt verdi.
Instagram, TikTok ve YouTube platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Taha Duymaz kısıtlı imkanlarıyla yaptığı yemek videolarıyla tanındı. Maddi imkansızlıklardan dolayı 4. sınıfa kadar okuyan fenomen yemek videoları ile tanındıktan sonra estetik yaptırarak bambaşka biri oldu.
Değişimiyle gündemde olan Duymaz, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Taha Duymaz çocukken çöp topladıklarını çok zor zamanlar geçirdiklerini anlattı.
Yemek videolarıyla fenomen haline gelen Taha Duymaz, Armağan Çağlayan'ın YouTube paylaşımlarından para kazanıp kazanmadığını sorunca, "Çok şükür kazanıyorum ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Yetmiyor! Yemek malzemesine 400-500 TL veriyorum. Reklamdan kazancım da 3-4 bin TL. Zaten sosyal medyada 'imkansızlıklar içinde yemek yapan' olarak tanındım. Elimde ne malzeme varsa onunla tarif veriyorum. İnsanlar 'Artık para kazanmaya başladın, güzel şeyler üret' demeye başladı. Olsa zaten üretiyorum" ifadelerini kullandı.
Acaba söylemem doğru olur mu? Bir arkadaşım vardı. Kendisi ünlü, ismini verip vermemekte kararsız kaldım. O aradı, 'Geçen story atmıştın, burnundan dolayı nefes alamıyordun' dedi. 'İstersen arkadaşım hem estetik yapabilir, hem de burundaki eti alabilir' dedi. 'Çok sevinirim' dedim. Zaten zor durumdayım. Düşünüyorum o kadar para biriktirip, burun estetiğine vereceğim! Sağ olsun o abi burnumu yaptırdı.