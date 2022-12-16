Parayı bulup estetik batağına düşmüştü! Armağan Çağlayan ’paran yoksa nasıl yaptırdın?’ dedi Taha Duymaz’ın cevap olay

Acaba söylemem doğru olur mu? Bir arkadaşım vardı. Kendisi ünlü, ismini verip vermemekte kararsız kaldım. O aradı, 'Geçen story atmıştın, burnundan dolayı nefes alamıyordun' dedi. 'İstersen arkadaşım hem estetik yapabilir, hem de burundaki eti alabilir' dedi. 'Çok sevinirim' dedim. Zaten zor durumdayım. Düşünüyorum o kadar para biriktirip, burun estetiğine vereceğim! Sağ olsun o abi burnumu yaptırdı.