Parayı bölüşerek boşanmışlardı! Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci barıştı sosyal medyada yorum yağdı: Şaşırdık mı?
Magazin gündeminin en tartışmalı çiftlerinden olan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, 2021 yılının eylül ayında tek celsede boşanmıştı. Boşanma davasına birlikte gelen ikiliden Selin Ciğerci, mal paylaşımının nasıl olacağı bir magazin programında açıklamıştı. Ayrılıklarının oyun olduğu düşünülen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, bir süre önce bir partide samimi şekilde yakalanmıştı. Gökhan Çıra, bugün sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak Selin Ciğerci ile barıştıklarını duyurdu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma binlerce yorum yapıldı. İşte detaylar...
Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci 2021 yılında boşanma kararı almıştı. İkilini boşanması hakkında birçok yorum yapılmış ve Kerimcan Durmaz bile "Dert etmeyin, mutlaka planlı bir şeydir" demişti.
'TAŞINMAZLARI İKİYE BÖLDÜK'
Bir magazin programına konuşan Selin Ciğerci ise mal paylaşımının nasıl olacağını açıklamıştı. Gökhan Çıra ile hayatlarını ikiye böldüklerini söyleyen Ciğerci, "Tüm taşınmazları ikiye böldük. 5 şirketten birinde Gökhan'la çalışmaya devam edeceğiz" demişti.
'ARABALAR BENİM UMURUMDA DEĞİL'
Ciğerci, evliliğinin ihanet yüzünden bitmediğinin altını çizerek "Sürekli evde ve işte birlikteydik. Böyle olunca sorunlar yaşamaya başladık. Bir süredir evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Geçen sene markama kaç milyon teklif edildiğini biliyorsunuz. 18 milyon euroya katarlılar satın almak istedi. Ama ben kabul etmedim. Yarın öbür gün çocuklarım olursa şirketimi onlar devam ettirsin istiyorum. Gökhan'la aldığımız taşınmazlarımız oldu bunları da bölüştük. İlişkimizi reklam için kullanmadık. Hayatı ikiye ayırdık arabalar benim umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.
BARIŞTILAR!
Barıştıklarını sosyal medyadan duyuran Gökhan Çıra, paylaşımına şu notu ekledi: "Nerede kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin...